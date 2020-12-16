Телеграм сообщил о возобновлении работы после сбоя

Администрация мессенджера отметила, что хотя доступ должен быть восстановлен у всех пользователей, они могут столкнуться с некоторыми долгосрочными последствиями – например, не все сообщения будут видны.

Перебои в работе популярного сервиса возникли несколько часов назад, во второй раз за день. По данным руководства мессенджера, проблемы в основном коснулись Восточной Европы и частично стран Ближнего Востока.