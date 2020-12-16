Мосгорсуд 17 декабря рассмотрит жалобу на продление ареста Сафронову

Мосгорсуд в четверг, 17 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление ареста бывшему журналисту «Коммерсанта», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Он напомнил, что Лефортовский суд продлил арест Сафронова до 7 марта 2021 года, несмотря на 388 личных поручительств, которые были приобщены к материалам дела. «При этом Лефортовский суд никаким образом не оценил эти документы, как и другие, свидетельствующие о том, что журналист может, не находясь под стражей, продолжать участвовать в уголовном деле в качестве обвиняемого», — добавил адвокат.

И.Павлов также отметил, что с 9 декабря Сафронов находится на карантине. «Доступ адвокатов к нему запрещен. Например, накануне мы пытались посетить его в Лефортово, но администрация СИЗО нас не пустила. То есть наш подзащитный остался без возможности нормально подготовиться к судебному заседанию. Мы об этом будем говорить в Мосгорсуде и обратим внимание, что право Сафронова на защиту продолжает нарушаться», — заключил он.

Сафронова задержали в Москве в июле. Обвинение утверждает, что журналист через интернет передавал данные представителю чешской разведки в 2017 году, за три года до прихода в «Роскосмос». В пресс-службе «Роскосмоса» подчеркивали, что дело о госизмене в отношении Ивана Сафронова никак не связано с его работой в госкорпорации. Сам Сафронов связывает свое преследование с журналистской деятельностью.