В Министерстве сельского хозяйства спрогнозировали снижение цен на сахар и подсолнечное масло в течение пяти дней

Глава ведомства подписал соглашение с представителями торговых организаций и поставщиками о стабилизации стоимости этих продуктов. По словам Дмитрия Патрушева, цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло – 95 рублей. Эти меры должны действовать до конца первого квартала следующего года.

Ранее рост цен на некоторые базовые продукты раскритиковал президент Владимир Путин. Он поручил правительству принять меры по стабилизации ситуации на рынке.