Госдума приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Наказание для госслужащих предполагает от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию до года.

За повторное нарушение – штраф до 150 тысяч рублей или дисквалификацию до 2 лет. Расширяется и понятие оскорбления. Теперь в Кодексе об административных правонарушениях оно будет трактоваться как унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной или другой «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.