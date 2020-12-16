ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе после Нового года

Существует высокий риск очередной волны роста заболеваемости в первые недели и месяцы 2021 года, — заявили в организации. ВОЗ рекомендовала странам рассмотреть возможность введения ограничений на массовые мероприятия и исключить вероятность скопления людей где-либо, особенно в закрытых помещениях.

На прошлой неделе организация сообщила, что за последние полтора месяца уровень смертности от нового вируса в мире вырос на 60%.