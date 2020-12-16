Хакеры утверждают, что взломали сервера с сообщениями американского мессенджера Signal

Он позиционировал себя как один из защищенных в мире, а алгоритмы шифровки данных приложения были реализованы, в том числе, в мессенджере «Фейсбука».

Ответственность за взлом мессенджера Signal взяла на себя израильская компания Cellebrite, пишет интернет-издание CNews. Фирма специализируется на создании шпионского программного обеспечения. По ее утверждениям, взломщики смогли получить доступ к переписке пользователей Signal благодаря извлечению специального ключа из файла с общими настройками приложения, а также еще несколькими манипуляциями с базой данных. В Cellebrite уже не исключили, что на законных основаниях будут помогать правоохранительным органам со всего мира, включая Россию, взламывать личные сообщения мессенджера.

Впрочем, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, который на официальном сайте Signal указан как активный пользователь приложения, сомневается в том, что израильская компания действительно смогла получить доступ к целой базе данных с сообщениями. В своем твиттере Сноуден полагает, что Cellebrate просто добавило мессенджер в список программ, из которых устройства компании смогут достать переписку людей в интересах силовиков. При этом он убежден, что сделать это все равно можно будет только с незащищенных смартфонов.

Между тем к Signal уже и ранее возникали вопросы по поводу безопасности – в частности, появлялись сведения о том, что мессенджер передает третьим лицам номера телефонов пользователей.

Некоторое время назад ряд экспертов поднимал вопросы и о безопасности мессенджера Telegram, который также считается одним из самых защищенных. Тем временем в ряде стран сегодня поступали сведения о сбоях в работе программы. Жалобы шли и из России.