«Открытые медиа»: Против зятя премьер-министра Михаила Мишустина ведется расследование в Германии и Швейцарии

Против зятя премьер-министра Михаила Мишустина, как утверждает интернет-издание «Открытые медиа», ведется расследование в Германии и Швейцарии. Бизнесмена Александра Удодова подозревают в причастности к крупнейшему в российской истории мошенничеству с НДС.

В поле зрения немецкой прокуратуры муж сестры нынешнего главы российского правительства Александр Удодов попал семь лет назад. Незадолго до этого, как пишет «Открытые медиа», российский бизнесмен пополнил капитал одной из европейских компаний не прямым переводом со счета на счет, а через офшоры. Надзорное ведомство усмотрело в этом попытку отмывания криминальных денег. Следователи посчитали, что таким образом выводились деньги, которые были похищены из бюджета под видом возврата НДС с помощью аудиторской компании предпринимателя Сергея Данилочкина. 4 года назад его заочно осудили на 10 лет лишения свободы. Но к тому времени он уехал в США.

В деле Данилочкина фигурирует более 5 млрд. рублей. Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве. При этом две квартиры в центре столицы, как утверждают «Открытые медиа», достались детям премьера Михаила Мишустина.

Немецкие следователи обращались за помощью в Генеральную прокуратуру России. Их коллеги в Москве подтвердили, что ведется расследование, но Удодов проходит свидетелем. Тем временем предприниматель Данилочкин, который фигурирует в этом деле, сказал изданию, что зять премьер-министра играл в деле важную роль. А 5 млрд. рублей — это только вершина айсберга, по этой же схеме из бюджета, настаивает бизнесмен, выводились сотни миллиардов.

«Открытые медиа» не смогли связаться с Александром Удодовым по телефону и через Facebook. Пресс-служба премьер-министра Михаила Мишустина к моменту публикации также не ответила на вопросы журналистов.