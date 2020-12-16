В Калининграде завершились прения по делу о государственной измене

Обвиняемыми проходит супруги, которые по версии следствия передавали секретные сведения зарубежной разведке.

Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонца еще в апреле этапировали в Калининград из Москвы, где они провели в СИЗО около двух лет. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку многие материалы имеют гриф секретно. Как это обычно бывает в подобных случаях содержание произошедшего не афишируется, известен только адресат передаваемых данных. Это представители спецслужб Латвии, которые находятся в тесном контакте с американской разведкой. Тем не менее, по данным газеты Коммерсант секретные материалы передавались через домашний компьютер. Константин Антонец во время работы в региональном министерстве экономики получил сведения, касающиеся особенностей выделения бюджетных денег в условиях свободной экономической зоны Калининграда.

Кроме того, в вину супругам ставится раскрытие действующего сотрудника ФСБ Максима Денисенко, который учился вместе с Зиминой и даже был гостем на их свадьбе. Виновными себя супруги не признали.

Прокурор потребовал для Антоины Зиминой 14, а для Константина Антонца 13 лет тюремного заключения. Приговор огласят 24 декабря.