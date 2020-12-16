Сегодня вышел на свободу Константин Котов, осужденный по так называемой «дадинской» статье – за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий. В интервью «Эху» Котов сказал, что намерен продолжать свою гражданскую активность.

Котов будет добиваться полного оправдания, в том числе и в Европейском суде по правам человека.

Доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова назвала дело Котова зеркалом нашей правоохранительной системы.

Лукьянова напомнила, что сейчас судят муниципального депутата Юлию Галямину по той же «дадинской» статье.