Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального. По мнению Лаврова, попытки Запада обвинить российские власти выглядят ущербно.

Кремль до сих пор не прокомментировал выводы авторов расследования, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил ежедневные телефонные брифинги. Он сослался на необходимость подготовки к завтрашней пресс-конференции Владимира Путина.



Зарубежные СМИ пишут, что российский истеблишмент, за редкими исключениями, упорно не комментирует разоблачения, касающиеся покушения на Алексея Навального.

«Обычно напористый в управлении информационной повесткой, Кремль впал в паралич или нечто его напоминающее», пишет британская Индепендент. – «Несмотря на серьезность обвинений, в которых говорится о развернутой компании по убийству оппозиционера и о данной ей президентской отмашке, от Владимира Путина или его команды до сих пор не слышно ни слова. Наоборот, спикер кремлевской администрации аннулировал свой ежедневный брифинг, объяснив это процессом подготовки к завтрашней пресс-конференции президента. Однако объяснения выглядели неубедительными».

До сих пор продолжает московский корреспондент издания, российские государственные СМИ, похоже, не получили на данный счет никаких ясных указаний, предпочтя теме Навального репортажи о том, насколько стар Джо Байден, что Запад «развязал войну» против российской вакцины и что Америка погрязла в расизме.

В такой модели пропаганды, пишет Индепендент, нет ничего нового, особенно, когда дело касается неоднозначных для нее сюжетов. Однако «в эпоху Твиттера и круглосуточных новостей это кажется абсурдным».

«Преступления, подобные покушению на российского политика, возможно, будут безнаказанными, но они не останутся нераспознанными», пишет Зюддойче цайтунг (перевод сайта Инопресса). – И тем не менее, такие расследования полезны, поскольку они помогают Западу бороться со сказками Кремля о невиновности». Другое немецкое издание Штандард ожидает официальных аргументов Кремля в духе уже использованного им тезиса о том, что «если бы спецслужбы захотели», оппозиционера бы убили. «Похожей направленности, вероятно, будут в четверг и доводы самого Путина – с крайне неловкими попытками избежать упоминания имени самого Навального», пишет газета.

Западные наблюдатели отмечают, что несмотря на практическое отсутствие официальной реакции на опубликованные расследования, глава правительства РФ уже отдал распоряжение компании Ростелеком заняться защитой персональных данных абонентов сотовой связи.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков сказал в эфире «Эха», что Алексей Навальный не является для Кремля конкурентом в электоральном плане на президентских. Чеснаков, к примеру, не рассматривает также Любовь Соболь как политика, способного войти в состав думы и других органов власти или самоуправления.

Нижняя палата российского парламента не будет расследовать ситуацию с отравлением Алексея Навального, считает депутат-коммунист Валерий Рашкин, потому что институт парламентского расследования давно «похоронен». Валерий Рашкин добавил, что ему стыдно за государство, которое может допустить возможность отравления своего гражданина на территории России и отказаться от возможности расследовать это преступление.