Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении Марии Алехиной из-за акции на Манежной площади

Тверской районный суд Москвы в четверг рассмотрит административное дело в отношении участницы «Pussy Riot» Марии Алехиной из-за акции «Осторожно, хрупкое» на Манежной площади. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«28 ноября мы с Ритой Флорес провели акцию «Осторожно, хрупкое» против полицейского насилия, привязав с помощью скотча человека, изображающего ОМОНовца, к столбу на Манежной площади», — напомнила М.Алехина.

Она уточнила, что акция была посвящена протестующим, которые летом 2019 года в Москве были привлечены к уголовной ответственности за бросок бутылки и стаканчика в сотрудников ОМОН. «Нам инкриминировали ст. 20.2 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка проведения митинга». Риту посадили на 20 суток, а у меня завтра суд в 11.00», — заключила М.Алехина.