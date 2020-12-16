Курс биткоина обновил исторический максимум

Его стоимость превысила отметку в 20042 доллара, достигнутой еще три года назад. Стоимость криптовалюты за последние несколько месяцев выросла более чем на 100%.

Газета РБК пишет, что это происходит на фоне новостей об инвестициях в биткоин со стороны ряда крупных компаний, а также информации о том, что на рынок криптовалюты вышел крупнейший итальянский страховщик и сингапурский банк.

Как отмечает агентство «РИА Новости», на долю биткоина приходится примерно две трети всего глобального рынка криптовалют.