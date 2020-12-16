В Калининграде суд вынес оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца.

На прошлой неделе присяжные вынесли соответствующий вердикт экс-главврачу роддома Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу Элине Сушкевич, — сообщает агентство ТАСС.

Следователи сочли, что два года назад женщины решили убить младенца, который родился недоношенным, чтобы не портить статистические показатели и сэкономить ресурсы больницы. Для этого, как утверждалось, Сушкевич по указанию Белой, ввела новорожденному сульфат магния.

Защита настаивала на том, что ребенок не имел шансов выжить. За врачей вступилось медицинское сообщество.