Кассационный суд признал отмену приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной незаконной

Ее дело возвращено в Мосгорсуд.

Второй кассационный суд потребовал снова рассмотреть дело Мисюриной в апелляционной инстанции. Почти три года назад медика признали виновной во врачебной ошибке, которая привела к гибели пациента. Мисюриной назначали 2 года колонии, но Мосгорсуд это решение отменил и передал дело прокуратуре. Теперь же инстанции вновь придется рассматривать дело, которое было заведено еще в 2015 году.

По версии следствия, трагедия произошла в частной клинике, когда Мисюрина провела забор костного мозга у больного с несколькими сложными диагнозами. Пациент умер сразу после процедуры. Согласно материалам дела, ему прокололи сосуд иглой. Дело против Мисюриной ведется по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сама Мисюрина свою вину не признает. Ее неоднократно поддерживали коллеги, в том числе главные врачи московских больниц.