Z Архив новостей новости
5 0 6 2343
17:05, 16 декабря 2020

Кассационный суд признал отмену приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной незаконной

Ее дело возвращено в Мосгорсуд.

Второй кассационный суд потребовал снова рассмотреть дело Мисюриной в апелляционной инстанции. Почти три года назад медика признали виновной во врачебной ошибке, которая привела к гибели пациента. Мисюриной назначали 2 года колонии, но Мосгорсуд это решение отменил и передал дело прокуратуре. Теперь же инстанции вновь придется рассматривать дело, которое было заведено еще в 2015 году.

По версии следствия, трагедия произошла в частной клинике, когда Мисюрина провела забор костного мозга у больного с несколькими сложными диагнозами. Пациент умер сразу после процедуры. Согласно материалам дела, ему прокололи сосуд иглой. Дело против Мисюриной ведется по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сама Мисюрина свою вину не признает. Ее неоднократно поддерживали коллеги, в том числе главные врачи московских больниц.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Сегодня день памяти Егора Гайдара Как много он успел сделать для нашей страны! Как жаль, что это понимают только специалисты…

5 94 6 5513 09:30
Блоги

Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание «Человек года» Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США…

5 115 6 7865 11.12
Новости

Российские власти спустя сутки после выхода расследования об отравлении Навального не прокомментировали эти материалы Нет сообщений на этот счет в эфире федеральных телеканалов и на страницах журналистов государственных СМИ в соцсетях…

5 57 6 12085
Блоги

Сергей Марков политолог

Я им не верю Вопрос простой — вы верите российским или британским спецслужбам? Я, например, российским верю больше, чем британским. Потому что российские за Россию, а британские против России. Российские за Крым, а британские против Крыма…

5 295 6 35044 15.12
Новости

фото: @tutby_official Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального По словам Лаврова, манера, в которой эти новости преподносится, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют этические нормы и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы…

5 94 6 11522
Интервью 2020

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Система, которая выстроена в России на базе того, что произошло в 90-е – это система, которой управляет Владимир Владимирович двумя способами: либо с помощью денег и стимулирования, либо с помощью страха. Сейчас денег меньше, больше страха…

5 161 6 22297 11.12
#слушать 47:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь «Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить»...

5 146 6 21638 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Имеет ли властитель умов право на заблуждение? Моя грусть по Шендеровичу связана не с трудностями перевода с румынского на английский, а с тем что в его особом мнении имеет место попытка реабилитировать слово «негр»...

5 275 6 43764 10.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 92 6 14922 10.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Про футбол не о футболе То есть, если что покупать в Израиле, то не футбольные клубы. Это как поехать в Тулу, чтобы купить не самовар, не пряник, не ружье, а, например, арбуз. Бессмыслица. Но, может, стоит и арбуз купить публично, чтобы не так было заметно, что торгуешь на самом деле…

5 51 6 8648 11.12
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 149 6 26115 14.12
Новости

Глава МИД Сергей Лавров назвал «несерьезными» публикации о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального По его словам, материалы авторов международного расследования «забавно читать»...

5 51 6 9163
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Пиратство или импортозамещение? Cанкции нам, конечно, снова окажутся нипочем. Просто мы отстанем от развитого мира еще на несколько шагов…

5 131 6 46473 09.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Если кто-то надумает выбрать путь террора, то это билет либо за решетку, либо на тот свет Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев…

5 46 6 8822 15.12
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Есть надежда, что Чубайс будет говорить на языке, созвучном Байдену Чем сумасшедшее идея, тем больше иногда у нее шансов в политике воплотиться в жизнь. Я думаю, что Чубайс вокруг себя объединит еще пару-тройку людей…

5 46 6 8967 10.12
Блоги

Дмитрий Орешкин политолог

Товарищ Сталин и коронавирус Ибо, как учит нас великий Ленин, социализм – это прежде всего учет и разбой. Тогда и пандемия будет нипочем, и все прочие происки тлетворного Запада..

5 58 6 21481 09.12

Популярное за неделю

Новости

фото: @tutby_official На личной встрече Лукашенко производит впечатление умного, сильного человека, который все прекрасно понимает – Шкляров Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политтехнолог, политолог Виталий Шкляров…

5 24 6 35868
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если сравнить это с 45 млрд рублей, выделенных врачам, мы потом не должны удивляться, почему Владимир Владимирович начинает возмущаться, что за 20 лет его правления, оказывается, продукты в магазинах подорожали…

5 157 6 104276 12.12
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 60 6 13207 12.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это не цены высокие, это мы нищие, г-н Президент Если мы начинаем обсуждать доступность для россиян таких элементарных продуктов, и их рост близкий к инфляции, то значит 20 лет мы не тем занимались… Тушим свет и расходимся…

5 206 6 580467 11.12
Блоги

+ CNN показал предполагаемого участника отравления Алексея Навального CNN показал предполагаемого участника отравления Алексея Навального На видео обычный подъезд с обшарпанными стенами…

5 236 6 105316 15.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8901730
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4733175

Сегодня в эфире