Москве, по данным мэрии, из-за пандемии не хватает около 10 тысяч строителей

При этом, как сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент строительства, речь идет только о рабочих без учета инженеров и специалистов смежных отраслей и производств. Ранее МВД сообщало, что в России почти в два раза снизилось число мигрантов.

Ситуация с трудовыми мигрантами в России сложная, но не критическая, — считает профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер. По мнению Гонтмахера, нужно привлекать к работе местных рабочих. Для этого необходимо создавать для них более привлекательные условия труда.

В сложившейся ситуации кадровым службам необходимо привлекать рабочих из России, в первую очередь из ближайших регионов, — считает председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Нилов считает, что разумным было бы привлекать рабочих вахтовым методом.