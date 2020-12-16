Больше 12 тысяч москвичей, по подсчетам оперативного штаба, прошли вакцинацию от коронавируса

С учетом того, что прививочная кампания в столице началась еще 5 декабря, получается, что каждый день прививается чуть больше тысячи человек.

Сегодня мэр города Сергей Собянин сказал, что Москва подготовилась к массовой вакцинации.

Собянин выразил надежду, что уже в ближайшие недели прививка от коронавируса станет доступной для всех жителей столицы.