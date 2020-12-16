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16:34, 16 декабря 2020

Спортивный арбитражный суд уже завтра объявит решение по делу Всемирного и Российского антидопинговых агентств

Слушания проходили в начале ноября. РУСАДА не согласилась с решением исполкома ВАДА, лишившего организацию статуса соответствия. Причиной этого стали выводы международных следователей, зафиксировавших манипуляции с базой данных московской лаборатории, где содержатся результаты проверки российских спортсменов.
Если спортивный арбитраж примет сторону ВАДА, российский спорт ждут серьезные санкции — четырехлетний запрет на участие в олимпийских и паралимписких играх, а также чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, Россия не сможет принимать крупные международные турниры.



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