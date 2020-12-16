Глава Роскосмоса отсудил у СМИ 170 тысяч рублей за статьи о том, что он «хоронит космонавтику»

В пресс-службе Останкинского районного суда сайту «МБХ-медиа» рассказали что ответчики также обязаны удалить публикации и выпустить опровержение. Дмитрий Рогозин требовал признать порочащими его честь и достоинство слова о том, что под его руководством «окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами».

Оспариваемые главой Роскосмоса высказывания содержались в статьях на трех информационных сайтах. Они, в свою очередь, были основаны на публикации газеты «Новые Известия».