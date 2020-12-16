Испанская полиция сообщила, что провела крупнейшую за 10 лет операцию против «русской мафии»

Об этом пишет РИА Новости.
Задержаны 23 человека, подозреваемые в отмывании ее денег. Расследование велось с 2013 года.
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Об этом пишет РИА Новости.
Задержаны 23 человека, подозреваемые в отмывании ее денег. Расследование велось с 2013 года.
Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального По словам Лаврова, манера, в которой эти новости преподносится, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют этические нормы и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы…