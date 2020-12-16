Адвокату не дают встретиться с ученым Губановым, обвиняемым в госизмене, и ознакомиться с материалами дела

Адвокату Ольге Динзе не дают встретиться с ученым Губановым, обвиняемым в госизмене, и ознакомиться с материалами дела. Об этом адвокат сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В следственный изолятор к Губанову меня не пустили с устной ссылкой на то, что он от меня якобы отказался, написал заявление об отказе. Следователь до настоящего времени мне не прислал письменный ответ. Сегодня я попыталась ознакомиться с материалами в Могорсуде, дважды приезжала сюда, но суд не предоставил мне материалы, ссылаясь на то что Анатолий Губанов отказался от моих услуг и об этом есть в деле заявление. Моя жалоба на меру пресечения пока еще не снята с рассмотрения, соответственно, завтра этот вопрос будет разрешаться в ходе судебного заседания», — сказала она.

О.Динзе при этом добавила, что ей не удастся выступить в суде и осуществлять защиту Анатолия Губанова, если он повторно заявит отказ от ее адвокатских услуг на судебном заседании.

Мосгорсуд рассмотрит завтра жалобу на заключение под стражу подозреваемого в государственной измене физика Анатолия Губанова. Материалы следствия засекречены. По некоторым данным, ученый сотрудничал с международным проектом по разработке гиперзвукового гражданского самолета. Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева завила, что сотрудники СИЗО отказались выводить А.Губанова на встречу с ОНК, так как он якобы не желает с ними общаться.