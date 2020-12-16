Правительство России сможет регулировать цены в регионах на социально значимые продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внимательно следить за ценами в условиях «негативной динамики доходов населения».

В частности, законопроектом предлагается дать право правительству самостоятельно контролировать рост цен на отдельные виды социально значимых товаров. Может вводиться регулирование цен на срок до 90 дней в одном или нескольких регионах.

Продуктовые сети сами стали принимать решения по регулированию цен. Начальник управления по связям с общественностью X5 Ритейл групп Денис Кузнецов сообщил в эфире телеканала РБК, что сеть снизила цены на семь видов социально значимых товаров. В компании надеются, что инициативу поддержат и другие сети.

В торговых сетях «Магнит» и «Ашан» утверждают, что наценка на социально значимые товары в их магазинах и так минимальная или нулевая, — сообщает РИА.