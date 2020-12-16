Депутаты закобрания Санкт-Петербурга требуют от Бортникова проверить факты из расследования об отравлении Навального

Трое депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга требуют от директора ФСБ Александра Бортникова проверить факты из расследования об отравлении Алексея Навального. Заявление подписали Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский.

Депутаты требуют возбудить уголовное дело на сотрудников специальной группы ФСБ по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». При этом спикер заксобрания Вячеслав Макаров несколько раз прерывал выступление депутата Максима Резника.

Сам Навальный считает, что покушение на него санкционировал глава ФСБ Александр Бортников по поручению президента. В Кремле пока не отреагировали на международное расследование о покушении на Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил ежедневные телефонные брифинги, объяснив это подготовкой к завтрашней пресс-конференции Владимира Путина.

Как ожидается, аналогичные обращения будут направлены в ФСБ от депутатов из Москвы, Пскова, Карелии и других российских регионов.

Позавчера расследовательская группа Bellingcat, сайт The Insider, а также американские и немецкие СМИ CNN и Spiegel опубликовали материал в котором говорилось, что Навального отравила ядом «Новичок» специальная группа ФСБ, следившая за ним несколько лет. Сам оппозиционер снова назвал ответственным за покушение президента Владимира Путина.