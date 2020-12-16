Авиакомпания S7 разрешила пассажирам провозить домашних животных в салоне самолета на соседнем кресле

Как сообщает пресс-служба перевозчика, место для животного стоит столько же, сколько обычный билет по выбранному направлению. В течение всего полета кошка, собака или птица должны оставаться в жестком контейнере. Вес не должен превышать 23 килограммов. В салоне одновременно могут лететь два животных.
2020-12-16T15:33:02+03:00
2020-12-16T16:02:47+03:00
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15:33, 16 декабря 2020
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