Авиакомпания S7 разрешила пассажирам провозить домашних животных в салоне самолета на соседнем кресле

Как сообщает пресс-служба перевозчика, место для животного стоит столько же, сколько обычный билет по выбранному направлению. В течение всего полета кошка, собака или птица должны оставаться в жестком контейнере. Вес не должен превышать 23 килограммов. В салоне одновременно могут лететь два животных.