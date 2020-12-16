Московские власти одобрили пятый пакет мер поддержки столичного бизнеса, — сообщили в пресс-службе мэра

Ранее было объявлено о том, что помощь получили около 50 тысяч предприятий пострадавших отраслей, где работают почти 800 тысяч человек.
2020-12-16T15:32:05+03:00
2020-12-16T15:32:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759046-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 16 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального По словам Лаврова, манера, в которой эти новости преподносится, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют этические нормы и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы…