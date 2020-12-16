Уровень смертности в России с января по октябрь 2020 года стал максимальным за 10 лет

Это следует из расчетов РБК на основе данных Росстата. Рост объясняется не только потерями от коронавируса. Согласно данным Росстата, с января по октябрь 2020 года в стране умерли более полутора миллионов человек – это почти на 10% больше, чем год назад.
2020-12-16T15:31:39+03:00
2020-12-16T15:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 16 декабря 2020
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