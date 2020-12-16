Госдума не будет расследовать отравление Навального из-за большинства «Единой России» – депутат Рашкин

Государственная дума не будет инициировать парламентское расследование отравления Алексея Навального из-за большинства членов «Единой России» среди депутатов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Государственной думы, член КПРФ Валерий Рашкин.

«Необходимо, с моей точки зрения, требовать расследования и поставить точку, кто заказчик, кто это совершил – преступники должны быть наказаны. Но данный парламент ни на какие парламентские расследования не идет уже годами. Институт парламентского расследования похоронен фракцией «Единая Россия», ее здесь абсолютное большинство, и они этот институт похоронили», — сказал он.

Депутат добавил, что ему «стыдно за государство, руководителями которого являются такие люди, как президент Путин и правительство, и вся правоохранительная система, которая может допустить возможность отравления гражданина Российской Федерации на территории России и отказаться от возможности расследовать это преступление и ничего не делать, чтобы отравители не ходили на свободе».

Ранее было опубликовано совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, в котором говорится, что к отравлению оппозиционера Алексея Навального причастны сотрудники Института криминалистики ФСБ, в том числе его глава Станислав Макшаков.