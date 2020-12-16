Членам ОНК не дают увидеть в СИЗО ученого Губанова, обвиняемого в госизмене – Меркачева

Членам ОНК не дают увидеть в СИЗО ученого-физика Анатолия Губанова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Мы вчера были в Лефортово настаивали на том, чтобы нам вывели Губанова, хотя бы для того чтобы убедиться, что он живой. Нам в этом отказали. По заявлениям сотрудников, он якобы сам не хочет общаться с членами ОНК. Мы вчера написали заявление с требованием, чтобы нам показали видеозапись его отказа. По закону мы имеем право посмотреть на заключенного, убедиться, что он жив, в порядке, нет синяков и ссадин, даже если он не хочет с нами общаться. Этого не получилось, мы считаем, что это нарушение закона об общественном контроле» – сказала она.

Ученый, специалист в области аэродинамики самолетов и ракет, Анатолий Губанов был задержан по делу о государственной измене. Материалы следствия засекречены. По некоторым данным, ученый сотрудничал с международным проектом по разработке гиперзвукового гражданского самолета. На прошлой неделе адвокат Губанова Ольга Динзе пожаловалась на то, что ей не дали встретиться с подзащитным в СИЗО. По ее словам, ученый в итоге отказался от ее адвокатских услуг. О.Динзе подозревает, что это произошло под давлением.