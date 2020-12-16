Z Архив новостей новости
5 1 6 91
15:05, 16 декабря 2020

Том Круз накричал на своих операторов на съемках фильма «Миссия невыполнима» за несоблюдение социальной дистанции

Знаменитый голливудский актер Том Круз накричал на своих операторов на съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима» за несоблюдение социальной дистанции. Несмотря на извинения, Круз пригрозил уволить своих подчиненных, если они не будут соблюдать антикоронавирусные меры. Он напомнил, что его команда – ориентир для многих в киноиндустрии.

Релиз блокбастера «Миссия невыполнима-7» запланирована на ноябрь будущего года. Съемки фильма недавно отложили. В Италии во время рабочего процесса коронавирусом заразились 12 человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание «Человек года» Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США…

5 115 6 7803 11.12
Новости

фото: @tutby_official Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального По словам Лаврова, манера, в которой эти новости преподносится, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют этические нормы и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы…

5 84 6 9494
Блоги

Сергей Марков политолог

Я им не верю Вопрос простой — вы верите российским или британским спецслужбам? Я, например, российским верю больше, чем британским. Потому что российские за Россию, а британские против России. Российские за Крым, а британские против Крыма…

5 289 6 34332 15.12
Интервью 2020

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Система, которая выстроена в России на базе того, что произошло в 90-е – это система, которой управляет Владимир Владимирович двумя способами: либо с помощью денег и стимулирования, либо с помощью страха. Сейчас денег меньше, больше страха…

5 161 6 22130 11.12
#слушать 47:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь «Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить»...

5 146 6 21617 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Имеет ли властитель умов право на заблуждение? Моя грусть по Шендеровичу связана не с трудностями перевода с румынского на английский, а с тем что в его особом мнении имеет место попытка реабилитировать слово «негр»...

5 275 6 43748 10.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 92 6 14910 10.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Про футбол не о футболе То есть, если что покупать в Израиле, то не футбольные клубы. Это как поехать в Тулу, чтобы купить не самовар, не пряник, не ружье, а, например, арбуз. Бессмыслица. Но, может, стоит и арбуз купить публично, чтобы не так было заметно, что торгуешь на самом деле…

5 51 6 8644 11.12
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 149 6 26088 14.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Если кто-то надумает выбрать путь террора, то это билет либо за решетку, либо на тот свет Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев…

5 45 6 8432 15.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Пиратство или импортозамещение? Cанкции нам, конечно, снова окажутся нипочем. Просто мы отстанем от развитого мира еще на несколько шагов…

5 131 6 46453 09.12
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Есть надежда, что Чубайс будет говорить на языке, созвучном Байдену Чем сумасшедшее идея, тем больше иногда у нее шансов в политике воплотиться в жизнь. Я думаю, что Чубайс вокруг себя объединит еще пару-тройку людей…

5 46 6 8964 10.12
Блоги

Дмитрий Орешкин политолог

Товарищ Сталин и коронавирус Ибо, как учит нас великий Ленин, социализм – это прежде всего учет и разбой. Тогда и пандемия будет нипочем, и все прочие происки тлетворного Запада..

5 58 6 21397 09.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Про новую старую Конституцию Я не могу сказать, что мне нравится всё, что написано сегодня в Конституции Российской Федерации. Но я исхожу из того, что на каждом этапе её принятия и изменения у россиян была возможность сказать переменам «нет»...

5 64 6 13176 11.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от ковида. Расширяем возможности для записи Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг…

5 42 6 8644 11.12
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 60 6 12741 12.12

Популярное за неделю

Новости

фото: @tutby_official На личной встрече Лукашенко производит впечатление умного, сильного человека, который все прекрасно понимает – Шкляров Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политтехнолог, политолог Виталий Шкляров…

5 23 6 19587
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если сравнить это с 45 млрд рублей, выделенных врачам, мы потом не должны удивляться, почему Владимир Владимирович начинает возмущаться, что за 20 лет его правления, оказывается, продукты в магазинах подорожали…

5 156 6 103619 12.12
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 60 6 12588 12.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это не цены высокие, это мы нищие, г-н Президент Если мы начинаем обсуждать доступность для россиян таких элементарных продуктов, и их рост близкий к инфляции, то значит 20 лет мы не тем занимались… Тушим свет и расходимся…

5 206 6 568395 11.12
Блоги

+ CNN показал предполагаемого участника отравления Алексея Навального CNN показал предполагаемого участника отравления Алексея Навального На видео обычный подъезд с обшарпанными стенами…

5 234 6 102305 15.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8901600
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4732919

Сегодня в эфире