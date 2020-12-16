Том Круз накричал на своих операторов на съемках фильма «Миссия невыполнима» за несоблюдение социальной дистанции

Знаменитый голливудский актер Том Круз накричал на своих операторов на съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима» за несоблюдение социальной дистанции. Несмотря на извинения, Круз пригрозил уволить своих подчиненных, если они не будут соблюдать антикоронавирусные меры. Он напомнил, что его команда – ориентир для многих в киноиндустрии.

Релиз блокбастера «Миссия невыполнима-7» запланирована на ноябрь будущего года. Съемки фильма недавно отложили. В Италии во время рабочего процесса коронавирусом заразились 12 человек.