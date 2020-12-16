Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице сейчас нет необходимости вводить жесткие ограничительные меры и закрывать некоторые сектора экономики. По его оценке, заболеваемость коронавирусной инфекцией скоро может пойти на спад. При этом Собянин считает, что Москва в ближайшие месяцы будет жить в условиях мягких ограничений.

Москва не сокращает медучреждения, а оптимизирует неэффективные расходы в здравоохранении. В первую очередь это касается хозяйственного аппарата и неэффективных средств закупки оборудования, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, в городском бюджете сейчас здравоохранение по финансированию является отраслью номер один.