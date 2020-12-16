Европейская комиссия внесла социальную сеть ВКонтакте и мессенджер Телеграм в список сервисов с пиратским контентом. Платформы попали в список из-за жалоб правообладателей. В новой версии списка также популярные в России онлайн-платформы Рутрекер, Сизонвар, торговый центр Горбушкин двор в Москве.
2020-12-16T14:34:34+03:00
2020-12-16T14:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 16 декабря 2020
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