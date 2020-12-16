Европейская комиссия внесла социальную сеть ВКонтакте и мессенджер Телеграм в список сервисов с пиратским контентом. Платформы попали в список из-за жалоб правообладателей. В новой версии списка также популярные в России онлайн-платформы Рутрекер, Сизонвар, торговый центр Горбушкин двор в Москве.