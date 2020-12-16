В Новосибирске суд приговорил к году работ бывшую медсестру, которая ударила по лицу ребенка в туберкулезной больнице

В Новосибирске суд приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру Александру Андиянову, которая схватила за волосы и ударила по лицу ребенка в туберкулезной больнице. Судья также на год удержал 10% из зарплаты Андияновой в пользу государства. На заседании подсудимая признала вину и принесла извинения.
2020-12-16T14:33:14+03:00
2020-12-16T14:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 16 декабря 2020
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