В Новосибирске суд приговорил к году работ бывшую медсестру, которая ударила по лицу ребенка в туберкулезной больнице

В Новосибирске суд приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру Александру Андиянову, которая схватила за волосы и ударила по лицу ребенка в туберкулезной больнице. Судья также на год удержал 10% из зарплаты Андияновой в пользу государства. На заседании подсудимая признала вину и принесла извинения.