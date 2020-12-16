ЦИК рекомендовал региональным избиркомам отказаться от голосования на придомовых территориях до 30 мая 2021 года. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, сейчас достаточно других мер для обеспечения безопасности на выборах, при этом Памфилова добавила, что так называемое «голосование на пеньках» было очень популярным летом в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. В Вологде даже появился артобъект – металлическая урна для голосования с ножками, прикованная к пню и табличка «Пень имени Эллы Памфиловой». Правда, скульптуру демонтировали, — отмечает Коммерсант.