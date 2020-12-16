Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступает в Европарламенте на церемонии вручения премии имени Сахарова. В этом году премия «За свободу мысли» была принуждена белорусской оппозиции.

Тихановская назвала эту премию победой всего белорусского народа.