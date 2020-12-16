В ситуации оттока мигрантов из-за пандемии необходимо использовать российский кадровый потенциал – депутат

В ситуации оттока мигрантов из-за пандемии необходимо использовать на освободившихся рабочих местах российский кадровый потенциал. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Необходимо соблюдать в жестком порядке все права трудящихся, повышать уровень заработной платы. Задача центра занятости – содействовать работникам и работодателям, например, организуя вахтовый метод работы для тех же строителей. На ту зарплату, которую предлагают тем же дворникам в Москве, готовы пойти работать наши граждане из подмосковных городов и из ближайших регионов. Если организовать вахтовый метод, этот вопрос можно было бы решить. Мы должны максимально использовать кадровый потенциал, который есть у нас», — сказал он.

Я.Нилов при это добавил, что чиновники заинтересованы в том, чтобы в строительной сфере и в сфере ЖКХ работали иностранцы, так как они меньше борются за свои права.

По данным МВД, за год в России число мигрантов снизилось почти вдвое –сейчас в стране около 6 миллионов иностранных граждан. Ранее строительные компании жаловались на нехватку рабочих, так как границы закрыты из-за пандемии коронавируса. Министерство строительства предложило упросить условия въезда на территорию России лиц, которые будут работать на строительных объектах.