Городская администрация столицы Франции оштрафована за преобладание женщин в руководстве. Местная пресса сообщает подробности.

За подобный дисбаланс в назначениях на руководящие должности парижская мэрия заплатит в государственную казну 90 тысяч евро, сообщает Монд. – В позапрошлом году из 16 высших должностей 11 досталось женщинам и всего 5 мужчинам. С 2019-го во Франции действует закон, который освобождает работодателей от ответственности за такое неравенство, однако на 2018-й он, по понятным причинам не распространяется. Заместитель мэра-социалиста по кадровым вопросам заметил газете, что назначения женщин в ущерб мужчинам тогда как раз и осуществлялись, чтобы ликвидировать отсутствие равновесия, поэтому обвинения в адрес города, цитата, «парадоксальны». Несмотря на штраф, пишет газета, столичные власти продолжат усилия по сбалансированию кадрового состава, поскольку до сих пор в инженерных и технических службах мэрии число женщин значительно меньше половины. Кроме этого, их зарплаты остаются более низкими по сравнению с теми, что получают мужчины, занятые на аналогичных должностях.

В начале следующего года мэрия Парижа запускает программу, призванную покончить с остатками гендерного неравенства на госслужбе.