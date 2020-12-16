Правительство подготовило постановление о праве властей регулировать цены на продукты при их росте более чем на 10%. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, государство должно своевременно принимать меры и не ждать, пока цены рванут вверх.

Суть предложения кабинета министров сводится к уменьшению порога колебания цен на социально значимые товары, в результате которых правительство сможет влиять на стоимость продуктов. Такой порог планируется снизить втрое – до 10% с действующих 30%. Более того, мониторинг цен будет вестись не 30 дней, а два месяца. По уверениям Мишустина, меры по сдерживанию цен на важнейшие продукты будут краткосрочны. Когда ситуация стабилизируется, по словам премьер-министра, государство будет отказываться от функций регулятора.

Ранее на проблему роста стоимости ряда товаров, в том числе сахара и макарон, обратил внимание президент Владимир Путин, призвавший принять меры по сдерживанию цен. На этом фоне крупная торговая сеть X5 Retail Group, которая владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявила о снижении цен на 7 видов товаров, в том числе на хлеб, тушенку и макароны. В компании уверяют, что уберут наценку и оставят только стоимость закупки у поставщиков.

В свою очередь, в министерстве промышленности и торговли уверяют, что в сдерживании цен на важнейшие продукты готовы участвовать почти 60 крупных российских розничных сетей.