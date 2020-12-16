На фоне эпидемии коронавируса в России почти в два раза снизилось число мигрантов. Об этом свидетельствуют данные МВД.

В России в настоящий момент находится около 6 миллионов мигрантов, что значительно ниже показателей прошлых лет. Обычно их от 9 до 11 миллионов, рассказали в МВД агентству РИА Новости.

Если считать, сколько иностранцев поставили на миграционный учет за 11 месяцев, то цифра окажется вдвое меньше, чем годом ранее. 9 миллионов против 18. В ведомстве отмечают, что сократилось и количество оформленных разрешений на работу, в том числе высококвалифицированным специалистам. Но самая многочисленная категория иностранцев в России — по-прежнему трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах. Сокращение числа приезжих сильнее всего сказалось на строительном секторе. В большинстве регионов просто не хватало рабочих рук, россияне работать на стройках не хотят даже за вполне достойную зарплату, в связи с чем Минстрой ранее предложил упростить въезд в страну для трудовых мигрантов. Ответственность за организованный завоз, размещение, оформление и соблюдение всех эпидемиологических правил возложат на работодателей.

Осенью столичные власти сообщили, что в Москве число трудовых мигрантов снизилось на 40% с начала этого года.

Ситуация с трудовыми мигрантами в России сложная, но не критическая – считает профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер.

В сложившейся ситуации власти должны активно привлекать рабочих из России, в первую очередь из ближайших регионов, — сказал «Эху» глава думского Комитета по труду Ярослав Нилов.

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил в интервью радиостанции Говорит Москва", что российские граждане по-прежнему не стремятся занимать вакансии, которые считаются мигрансткими. Потому что почти всегда это сдельная работа, которая предполагает большие усилия для достойного заработка.