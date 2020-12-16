Х5 Ритейл групп будет продавать с нулевой торговой наценкой семь видов товаров

Розничная сеть Х5 Ритейл групп, которая управляет магазинами Пятерочка, Перекресток и Карусель будет продавать с нулевой торговой наценкой семь видов товаров, в том числе, хлеб тушенку и макароны. Эти продукты будут помечены специальными ценниками, — сообщает РБК.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал повышение цен на базовые продукты такие как сахар, мука и макароны. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин призвал производителей, экспортеров и торговые сети «не наживаться на людях».