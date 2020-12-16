Глава Организации по запрещению химического оружия Феорнандо Ариас согласен направить в Россию техническую миссию. Однако для этого необходимо разрешение Алексея Навального на доступ к его медицинским картам и биообразцам, — сообщает ВВС.

Ранее ОЗХО подтвердило, что оппозиционный политик был отравлен боевым отравляющим веществом.