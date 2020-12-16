Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению политика Алексея Навального. По словам Лаврова, манера, в которой эти новости преподносится, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют этические нормы и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы, — передает Интерфакс.

Министр добавил, что Москва уже привыкла к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России.