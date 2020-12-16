Суд не удовлетворил иск полиции об ужесточении административного надзора координатору «Левого фронта» Удальцову

Симоновский суд не удовлетворил иск полиции об ужесточении административного надзора координатору «Левого фронта» Сергей Удальцову. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня в Симоновском суде Москвы состоялось рассмотрение иска полиции об ужесточении административного надзора в отношении меня. Суд отказался ужесточать мне надзор. На данном этапе полиции отказано, но они сегодня заявили, что будут продолжать добиваться ужесточения, видимо, будут обжаловать это решение. Органы власти не оставляют попыток создать мне максимальные проблемы, ужесточить надзор вплоть до того, чтобы в дальнейшем привлечь к уголовной ответственнности», — сказал он.

Административный надзор был установлен в отношении C.Удальцова в октябре 2018 года после масштабных протестов против повышения пенсионного возраста сроком на 3 года. Политику запрещено посещение массовых мероприятий, а также выезд из Московского региона.