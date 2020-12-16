Константин Котов, вышедший на свободу сегодня после полутора лет заключения, намерен продолжать свою гражданскую деятельность. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я думаю, что необходимо постоянно не давать обществу забыть, что есть заключенные, есть узники совести. У нас остается немного возможностей достучаться до власти, те же самые пикеты – одна из этих возможностей, так что да, я буду выходить. Мое базовое мое право говорить свободно никто не может отнять, я считаю, что надо это делать и дальше», — сказал он.
К.Котов добавил, что будет добиваться полного оправдания по своему делу, по его словам, адвокаты уже подали жалобу в Европейский суд по правам человека.
Константин Котов был осужден за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. Он отбыл срок в полтора года в колонии города Покров Владимирской области. Активист был задержан в середине августа прошлого года во время протестов из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Константин Котов, вышедший на свободу после полутора лет заключения, намерен продолжать свою гражданскую деятельность
Константин Котов, вышедший на свободу сегодня после полутора лет заключения, намерен продолжать свою гражданскую деятельность. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».