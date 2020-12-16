Директор СВР, как утверждает интернет-издание «проект», может быть тесно связан с миллиардером Годом Нисановым

Директор СВР Сергей Нарышкин, как утверждает интернет-издание «проект», может быть тесно связан с миллиардером Годом Нисановым. В частности, семья чиновника, по сведениям издания, пользуется имуществом азербайджанского бизнесмена, который владеет крупными объектами недвижимости в Москве.

Семья руководителя российской разведки, как говорится в расследовании издания «Проект», неоднократно пользовалась личным самолетом азербайджанского предпринимателя Года Нисанова. А сам Сергей Нарышкин почти каждый день ходит в личный бассейн миллиардера, который находится в торговом центре «Европейский». Он расположен на пятом этаже центра, где находится офис Нисанова. Корреспонденты «Проекта» несколько раз видели Нарышкина, который приезжал в одно и то же время. Более того, дочь главы СВР Вероника Нарышкина получила работу в одной из компаний бизнесмена. А свой день рождения отмечала на корабле, который также принадлежит Нисанову. Связывает, по данным издания «Проект», азербайджанского предпринимателя и Нарышкиных сделка с недвижимостью, которую журналисты считают довольно странной. В 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в районе Нового Арбата рыночной стоимостью более 100 млн рублей. Дочери главы СВР на момент покупки было 23 года, пишут журналисты, и нигде, кроме как в плавании, она себя не проявила. Доход самого Нарышкина в том году составил 5 млн рублей. Всего через два месяца его дочь обменялась жильем с человеком из ближнего круга Нисанова.

Год Нисанов и Сергей Нарышкин статью издания «Проект» пока не комментировали.