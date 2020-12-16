Сеть X5 Retail Group пообещала убрать наценку с некоторых социально значимых продуктов питания в своих магазинах. Компания приняла такое решение на фоне слов президента Владимира Путина о недопустимости роста цен на ряд товаров.

Речь идет о том, что некоторые товары из базовой корзины в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», которыми управляет X5 Retail Group, будут продаваться по цене закупки у поставщиков. Как утверждается, уже с сегодняшнего дня нулевая наценка будет установлена на макароны, хлеб, тушеную говядину, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко. Их в сети пообещали пометить специальными ценниками. В компании уверяют, что снизить стоимость социально значимых продуктов решили для поддержки малоимущих покупателей.

Владимир Путин ранее обратил внимание на то, что цены на сахар в российских магазинах выросли более чем на 70%, на макароны – на 10,5%. Проблема, по словам президента, касалась и других важнейших товаров. В результате правительство установило тарифные квоты на вывоз зерна и предложило изменить механизм государственного регулирования цен на некоторые продукты.

Накануне в министерстве промышленности и торговли говорили о готовности почти 60 крупных российских розничных сетей участвовать в стабилизации цен путем заключения ряда соглашений.