Смольный не будет продлевать школьные каникулы несмотря на эпидемию. Дети закончат четверть 28 декабря, а 11 января снова придут в классы.

Чиновники комитета Смольного по образованию опровергли сообщения о продлении зимних каникул для школьников, и назвали фейком информацию о дополнительных днях отдыха, которую горожане обсуждают в социальных сетях. Издание «Петербургский дневник» отмечает, что в городе снизилось количество заболевших учителей, а число классов на карантине с прошлой недели уменьшилось на пятую часть. Однако медики считают, что дети остаются одними из основных распространителей инфекции. Руководитель коронавирусного отделения Петербургского педиатрического медуниверситета Светлана Баннова рассказала, что во время осеннего подъёма заболеваемости выросло время, когда инфицированные дети без симптомов выделяют коронавирус. По словам Банновой заразиться от внешне здорового ребёнка можно в течение нескольких недель.

По данным петербургского Роспотребнадзора, дети вносят лишь 9% в городскую статистику заболеваемости Ковид-19.