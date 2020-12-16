В Москве за сутки выявили минимальное количество заболевших коронавирусом за последние три недели. При этом в целом по стране явного уменьшения числа новых инфицированных пока не наблюдается.

Более 26,5 тысяч новых случаев заражения зарегистрировали в стране за последний день. Столько же выписались после лечения. Общее количество заболевших превышает 2 миллиона 700 тысяч, полмиллиона человек болеют прямо сейчас. Если верить официальным данным, за эти сутки скончались почти 600 человек, всего уже почти 50 тысяч. Ситуация во всех регионах разная, но в Москве, которая с самого начала эпидемии была на первом месте по ежедневному приросту, намечается положительный тренд. За последнюю неделю в столице каждый день выявляли в среднем около 6 тысяч новых заболевших, за эти сутки зарегистрировано 5 тысяч. Это минимальный показатель с конца ноября, отмечает агентство ТАСС. В Санкт-Петербурге прирост по-прежнему высокий прирост – почти 4 тысячи инфицированных. Россия занимает четвертое место по числу заболевших, ее опережают Бразилия, Индия, на первом месте – США.

По данным Росстата, на фоне пандемии уровень смертности в России девяти месяцев года стал максимальным за десять лет.