Более 40% граждан России готовы получать зарплату в конверте — выяснил исследовательский центр портала SuperJob. Эксперты отмечают, что среди россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц на этот вариант согласились бы 36%. Среди россиян с зарплатой менее 30 тысяч рублей — 45%.
2020-12-16T12:32:46+03:00
2020-12-16T12:49:21+03:00
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12:32, 16 декабря 2020
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