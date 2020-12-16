Более 40% граждан России готовы получать зарплату в конверте — выяснил исследовательский центр портала SuperJob. Эксперты отмечают, что среди россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц на этот вариант согласились бы 36%. Среди россиян с зарплатой менее 30 тысяч рублей — 45%.