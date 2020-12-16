Власти Москвы быстро адаптировались к пандемии за счет прежних непопулярных решений, заявил сегодня в Мосгордуме Сергей Собянин. По словам мэра, для перехода на новые принципы управления городскому правительству потребовались не месяцы и годы, а буквально считанные дни.
Собянин подчеркнул, что Москва в ближайшие месяцы будет жить в условии ограничений, но не жестких.
Власти Москвы быстро адаптировались к пандемии за счет прежних непопулярных решений, заявил Сергей Собянин
Власти Москвы быстро адаптировались к пандемии за счет прежних непопулярных решений, заявил сегодня в Мосгордуме Сергей Собянин. По словам мэра, для перехода на новые принципы управления городскому правительству потребовались не месяцы и годы, а буквально считанные дни.