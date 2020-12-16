К проведению вакцинации от коронавируса, по данным газеты «Ведомости», могут подключить московские частные клиники. С таким предложением выступил столичный департамент здравоохранения.

В письме столичных властей, получение которого подтвердили изданию несколько крупных медицинских сетей, говорится о необходимости соответствовать ряду требований. Так, чтобы вакцинировать москвичей от коронавируса, согласно документу, частным клиникам необходимо подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы. Кроме того, медучреждения должны будут самостоятельно доставлять себе вакцину со склада департамента здравоохранения и хранить препарат при температуре не выше -18 градусов. Планируется, что сама вакцина частным клиникам будет предоставляться бесплатно – но сети, в свою очередь, не должны будут закладывать ее цену в стоимость прививки. В компаниях предложение столичных властей поддерживают, при этом пока неизвестно, будет ли вакцинация в частных медучреждениях платной. В департаменте здравоохранения инициативу пока не комментируют.

В настоящее время прививку от коронавируса в Москве могут сделать в 70 пунктах. При этом получить вакцину «Спутник» могут только отдельные категории горожан: врачи и учителя, а также работники сферы культуры и услуг.