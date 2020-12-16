Государственная дума планирует отменить свое пленарное заседание завтра. Это связано с пресс-конференцией Владимира Путина. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что из-за подготовки к этому мероприятию отменил ежедневные брифинги.