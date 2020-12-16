Государственная дума планирует отменить свое пленарное заседание завтра. Это связано с пресс-конференцией Владимира Путина. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что из-за подготовки к этому мероприятию отменил ежедневные брифинги.
2020-12-16T12:03:26+03:00
2020-12-16T12:16:09+03:00
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12:03, 16 декабря 2020
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